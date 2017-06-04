Йози: «Нэшвиллу» надо больше помогать Ринне, он наш лучший игрок

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози выразил уверенность во вратаре своей команды Пекке Ринне. В финальной серии с «Питтсбург Пингвинз» финский голкипер пропустил восемь шайб за два матча с процентом отражённых бросков 77,8. Во второй игре он был заменён после трёх пропущенных шайб на старте третьего периода. «Питтсбург» ведёт в серии со счётом 2-0, ожидается, что Ринне сыграет в третьем матче с первых минут.

«Мы уверены в Ринне и знаем, на что он способен. Он весь плей-офф был нашим лучшим игроком, нам надо больше помогать ему», — приводятся слова Йози на официальном сайте НХЛ.