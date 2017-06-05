Шири: Мюррей крайне недоволен поражением и намерен всё исправить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири считает, что вратарь Мэтт Мюррей, пропустивший пять шайб в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (1:5, 2-1), покажет себя с лучшей стороны в четвёртой игре.

«Все видят, что Мюррей умеет сохранять спокойствие в любых ситуациях. Очевидно, что в третьей игре с „Нэшвиллом“ всё шло для команды не самым лучшим образом, однако Мэтт не терял уверенности в собственных силах. Я думаю, мы можем ожидать, что он снова будет на высоте в следующей встрече. Я уверен, что сейчас он крайне недоволен тем, что проиграл, и намерен всё исправить. А мы все знаем, что он показывает свою лучшую игру именно в таком состоянии», — приводятся слова Шири на официальном сайте НХЛ.