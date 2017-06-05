СКА обменял вратаря Иванникова в «Ладу» на права на Цегларика

СКА и «Лада» произвели обмен. В Тольятти отправился голкипер Евгений Иванников, а «армейцы» получили права на форварда Петера Цегларика, в прошлом сезоне выступавшего за океаном. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Иванников в прошедшем сезоне провёл в КХЛ только один матч, а также выступал в ВХЛ за «СКА-Нева». 26-летний вратарь уже выступал за «Ладу» в сезоне-2014/15. Всего на его счету 42 победы в 100 матчах за СКА, «Ладу», «Спартак» и «Адмирал».

Цегларик выступал в системе «Бостон Брюинз», дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, сыграв 11 матчей.