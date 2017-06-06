Экс-партнёр Гурьянова по «Техасу» Дефазио перешёл в «Куньлунь»

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» пополнился очередным новичком. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе клуба. Канадский нападающий Брэндон Дефазио стал игроком китайской команды КХЛ. Соглашение рассчитано на один год и носит односторонний характер.



В сезоне-2016/17 28-летний форвард вместе с Денисом Гурьяновым выступал за «Техас» в Американской хоккейной лиге. В 76 матчах Дефазио набрал 47 (22+25) очков. Показатель полезности канадского нападающего составил «+2».

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