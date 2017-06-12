Ринне: для «Нэшвилла» всё закончилось внезапно, но я крайне горд командой

Вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал поражение в финале розыгрыша Кубка Стэнли от «Питтсбург Пингвинз». Команда уступила в шести матчах, счёт решающей встречи 0:2. Два последних матчах «хищники» проиграли с общим счётом 0:8.



«В данный момент я испытываю только чувство опустошения. Матч был крайне эмоциональным, и всё закончилось очень внезапно. Но я крайне горд этой командой. У нас сложился особенный коллектив», – передаёт слова Ринне официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.