Защитник «Питтсбурга» Коул играл в плей-офф со сломанными рёбрами и рукой

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Иан Коул играл в плей-офф со сломанной рукой и рёбрами. Журналист DK Pittsburg Sports Джон Йое сообщает, что получил повреждения в начале серии второго раунда с «Вашингтон Кэпиталз».

«Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли второй год подряд, обыграв «Коламбус Блю Джекетс», «Вашингтон Кэпиталз», «Оттаву Сенаторз» и «Нэшвилл Предаторз». Коул не пропустил ни одного матча в плей-офф и в 25 играх сделал девять голевых передач при показателе полезности "+2". Другой игрок «Питтсбурга», Ник Бонино, во втором матче финала вышел на лёд со сломанной ногой.