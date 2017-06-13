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Щехура: сама вероятность попасть на ОИ-2018 очень сильно мотивирует

13 июня 2017, вторник. 16:15. Хоккей

Нападающий «Трактора» Пол Щехура подвёл итоги сезона-2016/17 и поделился мнением о перспективах в сборной Канады.

«Думаю, сезон получился достаточно успешным. Мы большую часть показывали хороший хоккей и играли лучше, чем многие ожидали. Мы хотели дальше пройти в плей-офф. Серия с «Барысом» получилась очень упорной, силы равны. К сожалению, соперник оказался чуть сильнее. Если говорить только о своей игре, то я доволен тем, как я провёл сезон. Год выдался хороший. Всю свою карьеру я стараюсь быть стабильным. И думаю, я провёл ещё один год без спадов. И само собой, я хочу быть полезным для своей команды, чтобы она побеждала, поэтому в каждой ситуации выкладываюсь на 100%. В этом сезоне все приедут в Челябинск: жена, ребенок и мой пёс. Приятно, когда все в сборе. «Трактор» настраивается на хороший сезон, выход в плей-офф и проход дальше первого раунда. КХЛ – лига с высокой конкуренцией, и в ней много сильных команд.

Я работаю с личным тренером, который готовит меня к сезону уже не первый раз. Мы работаем с разными весами, бегаем. Вместе со мной готовится мой брат Алекс, он тоже хоккеист. Как и всегда, настрой предельно серьёзен. Чтобы хорошо провести сезон, важно и в межсезонье следить за собой.

Перспективы попасть на ОИ-2018? Я рад, что появился хотя бы маленький шанс. Не знаю, насколько этот шанс велик. В прошлом году состоялся мой дебют за сборную Канады. Как говорят в таких случаях, мечта стала реальностью. Что произойдёт сейчас и будет ли вызов на Олимпиаду, сложно предположить. Но сама вероятность очень сильно мотивирует! Все, что я могу сделать, — это сосредоточиться, подготовиться к сезону, выдать максимально хороший старт чемпионата и ждать. Без игроков НХЛ это совсем другая история. Ни малейшего представления о том, как развернётся турнир. Конечно, много хороших игроков выступает в КХЛ и других лигах Европы. Но всё же без представителей НХЛ сложно предугадать, кто станет лучшим», — цитирует игрока официальный сайт челябинского клуба.

«Трактор» официально объявил о продлении контракта с форвардом Щехурой
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей ХК Трактор ОИ-2018 Пол Щехура
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