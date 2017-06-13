Серебряный призёр МЧМ-2012 вратарь Сергей Костенко перешёл в «Попрад»

Вратарь Сергей Костенко пополнил состав чешской команды «Попрад». Об этом игрок сообщил в своём «твиттере».



24-летний Костенко в составе сборной России завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира 2012 года. Последние три года он выступал в ВХЛ за ижевскую «Ижсталь». В сезоне-2016/17 он провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, показав процент отражённых бросков 92,6.



Российский специалист Андрей Разин, возглавлявший ранее «Ижсталь», а также работавший главным тренером «Автомобилиста» и «Югры» в КХЛ, в настоящее время является тренером-консультантом в «Попраде».

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