«Торонто» — самый популярный хоккейный клуб Канады

Портал телеканала Sportsnet опубликовал инфографику результатов недавнего социологического опроса более 1,5 тыс. жителей Канады. Один из вопросов был таким: «Какая у вас любимая канадская команда в НХЛ?». С небольшим перевесом – 27 % против 26 % — «Торонто Мэйпл Лифс» опередил «Монреаль Канадиенс». Третье место занял вариант: «Никакая», на четвёртом – «Ванкувер Кэнакс», за который проголосовало 10 % респондентов. На последнем месте оказался «Виннипег Джетс», который выбрали лишь 3 % опрошенных.

Примечательно, что в регионе Онтарио, где играет «Торонто», 11 % респондентов болеют за «Монреаль», а жители Квебека, где выступает «Канадиенс», почти не поддерживают другие команды. Любимой командой провинции Альберта стал «Эдмонтон Ойлерз», который опередил «Калгари Флэймз» на 6 %.



Ещё один интересный итог опроса – гендерные различия в предпочтениях. Мужчины предпочитают болеть за «Торонто», а не за «Монреаль» (29 % против 25 %), зато «Канадиенс» обеспечен поддержкой представительниц прекрасного пола (27 % против 25 % у «Торонто»).