ЦСКА расторг контракт с Беленьким, «Слован» — с Покорны и Петопорсты

По соглашению сторон расторгнуты контракты между ЦСКА и защитником Леонидом Беленьким, «Слованом» и защитником Матеем Покорны, форвардом Денисом Петопрсты. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

23-летний Беленький в прошедшем сезоне выступал в ВХЛ за чеховскую «Звезду». Он провёл 41 матч в регулярном чемпионате и 5 в плей-офф, набравл 1 (1+0) очко.



19-летний Петопорсты дебютировал в КХЛ в прошедшем сезоне, приняв участие в шести матчах. 18-летний Покорны сыргал 15 встреч, отметившись одной голевой передачей.