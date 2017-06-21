Армстронг: чтобы стать лучшим снайпером, Тарасенко нужно больше голов с пятачка

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг считает, что нападающему Владимиру Тарасенко надо забивать больше голов с пятачка, чтобы бороться за титул лучшего снайпера лиги. Кроме того, функционер поделился мнением о перспективах Ивана Барбашёва закрепиться в составе команды в следующем сезоне.



«Если Тарасенко будет забивать на шесть-семь голов больше с пятачка, то может получить титул лучшего снайпера. Он один из немногих игроков, кто может забивать с большого расстояния, но несколько некрасивых шайб позволят ему быть в гонке за „Морис Ришар“ с начала и до конца сезона. Если мы окружим его хорошими хоккеистами, а он добавит в свою игру новую грань, он точно может стать лучшим снайпером.



В НХЛ справедливо выражение „Всё вернётся на круги своя“. Мы должны удостовериться, что Барбашёв стабильный игрок. Когда попадаешь в НХЛ, это даёт тебе импульс. Первый вызов в основу, первая игра, когда ты играешь на адреналине и эмоциях. Когда всё становится более привычным — через 70, 80 матчей, не только игрок получает представление о лиге, но и лига получает представление об игроке.



Второй год в НХЛ всегда самый сложный для этих ребят. Барби должен понять это и по-настоящему сильно проявить себя в тренировочном лагере, завоевать постоянное место в составе, а затем стать игроком, на которого мы можем рассчитывать в первых трёх звеньях», — цитирует Армстронга STL Today.

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