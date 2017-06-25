Незадрафтованный форвард Косоренков приглашён в тренировочный лагерь «Флайерз»

Российский нападающий Иван Косоренков приглашён в тренировочный лагерь «Филадельфия Флайерз». Об этом информирует главный тренер «Викториявилля» Луи Робитайл в своём «твиттере». 19-летний российский форвард попал в прогнозируемые списки драфта Национально хоккейной лиги 2017 года, однако так и не был выбран на драфте.



Минувший сезон Косоренков провёл в команде «Викториявилль» в юниорской хоккейной лиге Квебека. В 68 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 63 (34+29) очков, в плей-офф на счету Косоренкова четыре (2+2) очка в четыёх матчах.