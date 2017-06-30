Вратарь Эллиотт договорился о контракте с «Флайрез» на два года и $ 5,5 млн

Вратарь Брайан Эллиотт, который 1 июля станет свободным агентом, договорился о контракте с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщает журналист Fox Sports Энли Стрикланд. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года с зарплатой $ 2,75 млн за сезон.

32-летний Эллиотт в прошедшем сезоне выступал за «Калгари Флэймз» и одержал 26 побед в 49 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 91 и коэффициентом надёжности 2,55. В плей-офф проиграл четыре матча из четырёх, отразив 88% бросков и пропуская в среднем 3,89 шайбы за игру.