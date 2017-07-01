Юшкевич: Дадонов давно созрел для НХЛ, сейчас это совсем другой хоккеист

Чемпион мира – 1993 Дмитрий Юшкевич поделился мнением относительно перспектив Евгения Дадонова в Национальной хоккейной лиге. Форвард подписал четырёхлетний контракт с «Флоридой Пантерз».



«Если Евгений считает, что он готов к тому, чтобы вернуться в Северную Америку, то я не думаю, что мы имеем право его за это осуждать. Если человек в год Олимпиады ставит для себя в качестве приоритета НХЛ, то я не могу сказать, правильно это или нет. Человек так решил. Мне кажется, что перспективы у него хорошие, потому что «Флорида» в прошлом году не попала в плей-офф, там много молодых, амбициозных и талантливых игроков. Женя давно созрел для НХЛ. Те сезоны, которые он провёл в СКА и национальной сборной, неоднократно это подтверждают. Это быстрый игрок, и он возмужал по сравнению с тем, когда он в первый раз уезжал. Сейчас это совсем другой хоккеист», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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