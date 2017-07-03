Хоккеисты СКА вышли из отпуска, медосмотр будет идти 3 дня

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Гагарина СКА вышли из отпуска. Начался медицинский осмотр, который продлится в общей сложности три дня. Об этом информирует санкт-петербургская команда Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере».
ХК СКА в фан-зоне Кубка конфедераций выставил кубок Гагарина
3 июля медосмотр проходят Егор Рыков, Николай Прохоркин, Роман Рукавишников, Александр Хохлачёв, Максим Чудинов, Егор Яковлев и Александр Дергачёв. Питерские армейцы являются двукратными обладателями главного трофея КХЛ.
Фото также доступно в официальном «Твиттере» питерской команды.