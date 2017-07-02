ХК СКА в фан-зоне Кубка конфедераций выставил кубок Гагарина

Хоккейный клуб СКА, выигравший Кубок Гагарина – 2017, выставил свой трофей в Санкт-Петербурге, разместив его в фан-зоне Кубка конфедераций. С главной наградой Континентальной хоккейной лиги может сфотографироваться любой желающий.

Сегодня, 2 июля, в Санкт-Петербурге будет сыгран финальный матч футбольного Кубка конфедераций, в котором встретятся национальные сборные Германии и Чили.



Петербургский СКА выиграл Кубок Гагарина второй раз в своей истории, в финальной серии одолев магнитогорский «Металлург» со счётом 4-1.