«Сент-Луис» подписал контракт новичка с Климом Костиным

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с российским нападающим Климом Костиным, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, что ранее Костин стал неограниченно свободными агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги. 18-летний нападающий был выбрал «Сент-Луисом» в первом пике драфта-2017. В прошлом сезоне Костин в составе московского «Динамо» сыграл в восьми матчах Континентальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями. В сезоне-2015/16 Клим выступал за «МВД», в составе которого принял участие в 30 матчах МХЛ, забил 8 голов и отдал 13 передач (21 очко).