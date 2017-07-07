Зелепукин: никому из новичков «Северстали» не гарантировано место в составе

Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин на церемонии представления новичков команды отметил, что огромное значение будет иметь их работа в тренировочном лагере, по итогам которой и будет определяться основной состав команды.



«Хочется поблагодарить всех ребят и помощников тренера за то, что они присоединились к нам. На этих ребят накладывается большая ответственность, чтобы показать в сезоне всё возможное, чтобы команда успешно выступила в чемпионате. Мы хотим создать конкурентную среду, а это означает, что никому в составе место не гарантировано. По спортивному принципу будут выбирать сильнейших.



Сейчас очень много свободных агентов, которые предлагают свои услуги нашему клубу. Мы смотрим с точки зрения точечной селекции. Будем делать выводы, исходя из того, как наши ребята проявят себя в тренировочном лагере», — приводит слова Зелепукина официальный сайт «Северстали».