КХЛ не получала откликов от РФПЛ по рабочей группе относительно ТВ-трансляций

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский рассказал о готовности к диалогу с РФПЛ по поводу календаря.

В сезоне-2017/18 в КХЛ будет больше игр, чем в другие олимпийские сезоны

«Мы готовы к диалогу и предлагали РФПЛ создавать рабочую группу. Пока не получили от футбольных коллег положительных откликов. Поэтому мы не учитываем календарь РФПЛ, так как он позже выходит. Мы продолжаем сотрудничество с «Матч ТВ», есть хоккейные понедельники, будем ставить на них наиболее значимые матчи, чтобы убрать их показ с загруженных футбольных выходных», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.