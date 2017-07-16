Генменеджер «Дэвилз»: переговоры с Северсоном продолжаются, время есть

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал, как продвигаются переговоры с 22-летним ограниченно свободным агентом Дэймоном Северсоном. У защитника, который стал ограниченно свободным агентом, завершился срок действия трехлетнего двустороннего контракта на $ 2,85 млн.



«Мы не будем торопиться. Северсон — молодой защитник, с которым мы хотим сотрудничать. Я хочу, чтобы он это понимал. Так что мы рассмотрим разные варианты. В данном случае у нас есть время», — цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.

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