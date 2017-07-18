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Плющев: Фролов — опытный игрок, его подписание «Амуром» абсолютно нормально

18 июля 2017, вторник. 18:00. Хоккей

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев рассказал о перспективах Александра Фролова в «Амуре».

«Клуб и игрок смогли прийти к некому консенсусу. Александр чувствует в себе силы, возможность и мастерство для того, чтобы проявить себя в КХЛ, а «Амуру» нужны опытные хоккеисты, которые могут и на площадке, и на лавочке подсказать другим ребятам, и внести определённый колорит в раздевалку. Такое подписание абсолютно нормально», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Амур Александр Фролов Владимир Плющев
Новости. Хоккей
18 июля 2017, вторник
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