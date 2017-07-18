Гатиятулин: матч с «Нефтехимиком» оставил вопросы по тактике и самоотдаче

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги предсезонного матча с «Нефтехимиком» (1:5).

«Как и планировали, выставили на первую игру предсезонки молодёжный состав, дали ребятам почувствовать уровень КХЛ. Сыграли в три полных звена, чтобы наша молодёжь больше нагрузилась, получила больше игрового времени, чтобы ребята постарались держать темп, сыграли короткими сменами. Матч носил тренировочный характер, но оставил много вопросов: по тактике, по самоотдаче некоторых хоккеистов. Впрочем, это предсезонка, первая игра. Возможно, у наших ребят моментами преобладали эмоции. Будем работать дальше, налаживать взаимодействие, объяснять нашим молодым игрокам, что мы от них хотим. Тех, кто поймёт, кто перестроится – будем подключать к работе с основной командой уже в сезоне. Добавлю, что команда получает серьёзные нагрузки. Как я и говорил, здесь и сейчас у нас идёт большая работа. Но хочу отметить, что все с пониманием относятся к двухразовым тренировкам, выкладываются на них полностью.

Соперник перебросал нас в три раза, владел преимуществом. У них выделялись легионеры – первая тройка нападения. Владислав Сухачёв старался, смотрелся неплохо, выручал. Это для него хороший опыт.

В общении с Брюле – никаких проблем, мы поговорили. Он провёл с нами две тренировки. Видно, что это мастеровитый хоккеист. Будем смотреть, с какими партнёрами его лучше использовать, искать оптимальные сочетания", — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.