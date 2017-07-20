Нидеррайтер: жду от «Уайлд» предложение, соответствующее моей рыночной цене

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Нино Ниддерайтер сообщил, что ждёт от клуба новое предложение о контракте. «Дикари» сделали швейцарцу квалификационное предложение, условия которого его не удовлетворили.



«Мы по-прежнему ждём, сделает ли „Миннесота“ другое предложение, которое больше соответствует моей рыночной цене. Если предложения не будет, полечу в Торонто, где 2 августа состоится арбитражное слушание», — цитирует Нидеррайтера Blick.



В прошедшем сезоне форвард набрал 57 (25+32) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. По предыдущему трёхлетнему контракту он зарабатывал в среднем $ 2,67 млн в год.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?