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Агент Цыплакова назвал клубы НХЛ, которые сильнее всего интересовались игроком

Агент Цыплакова назвал клубы НХЛ, которые сильнее всего интересовались игроком
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Максима Цыплакова, назвал клубы НХЛ, которые сильнее всего интересовались игроком.

— Максим подписал контракт. На один год.

— Были ли ещё претенденты из НХЛ на Максима?

— Я об этом уже неоднократно говорил. Большое количество претендентов. Об этом писали и ваши коллеги, с которыми я общался. Они видели приезжающих скаутов. Максим выбрал именно этот клуб.

— Как прошли переговоры с «Айлендерс»?

— Мы со многими клубами разговаривали по три-четыре раза. В конечном итоге круг команд был сведён к минимуму: «Вегас», «Айлендерс» и «Флорида». Из-за того, как его хотели в этих командах, тяжело было выбрать. Но Максим принял решение, посоветовавшись с разными своими коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс».

— Общался ли Максим уже с Патриком Руа?

— Общался.

— Как Максиму общение с такой легендой?

— Это у Максима надо спросить уже. Скорее всего, ему было приятно, потому что это известный игрок. Я до сих пор общаюсь с нашими звёздами, например, с Каменским, с Фетисовым. Мне тоже с ними приятно общаться всегда.

— Максим теперь будет под присмотром более опытных в плане игры в НХЛ коллег – Семёна Варламова, Ильи Сорокина?

— Я думаю, они помогут ему при адаптации, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Всего в рамках КХЛ Цыплаков провёл 354 встречи, в которых забросил 65 шайб и отдал 63 результативные передачи, набрав в общей сложности 128 очков с показателем полезности «-4».

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