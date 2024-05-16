«У меня просто нет слов». Пресс — о вкладе Набокова в чемпионство «Магнитки»

Защитник «Металлурга» Робин Пресс оценил вклад в победу в Кубке Гагарина голкипера Ильи Набокова.

— В этой серии Набоков оформил три «сухаря». Вратарь-новичок в 21 год показывает такой фантастический хоккей, выиграл конкуренцию у других вратарей в команде, был признан самым ценным игроком в плей-офф. Что скажете о нём?

— У меня просто нет слов. Действительно, очень тяжело подобрать слова, чтобы в полной мере отметить его заслуги. В начале сезона Загидулин считался основным вратарём, а он – вторым основным. Но Набоков рос и всё больше нащупывал свою игру, а в плей-офф его временами вообще невозможно было переиграть. Опять же, три «сухаря» со «Спартаком». Так что очень тяжело найти подходящие хвалебные слова для него. Он так круто играл за нас в этом году! — сказал Пресс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Робином Прессом читайте на «Чемпионате» 17 мая в 10:00.