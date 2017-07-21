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Коваленко: профсоюзу игроков КХЛ нужно ещё многому учиться у североамериканцев

21 июля 2017, пятница. 11:34. Хоккей

Глава профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко рассказал о встрече с главой профсоюза игроков НХЛ Дональдом Фером и его помощниками.

«26 июля вылетаю на Кубок Минска — с белорусской столицы откроется ежегодное турне профсоюза, в ходе которого за 23 дня удастся посетить шесть турниров и 22 команды КХЛ. Ну а пока побывал в Торонто в офисе наших коллег из Ассоциации хоккеистов-профессионалов НХЛ ПА. Встретился с главой профсоюза Дональдом Фером и его помощниками. Обсудили несколько тем, ведь у Фера, который ранее возглавлял профсоюз бейсбольной лиги MLB, огромный опыт. Отмечу, что в MLB — в отличие от НХЛ — контракты регулируются не потолком зарплат, а налогом на роскошь. И в принципе игроки при такой системе чувствуют себя комфортней.

По возвращении в Москву — накануне поездки в Минск — обо всём журналистам расскажу. Понятно, у НХЛ ПА нам ещё нужно многому учиться, там система взаимодействия «игрок — профсоюз — лига» отработана до мельчайшей детали. Убедился в этом ещё раз — теперь в роли не игрока НХЛ, а коллеги Фера. Его организация уже детально готовится к подписанию нового коллективного соглашения — основного закона НХЛ», — приводит слова Коваленко Russia Hockey.

Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Андрей Коваленко
Новости. Хоккей
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