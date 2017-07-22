Е. Корешков: приняли правильное решение, взяв молодых ребят на сбор «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о ходе учебно-тренировочных сборов в Ак-Булаке.



«Хочу отметить, что сборы проходят по плану. Для команды созданы идеальные условия.Мы завершили первую неделю. У нас шесть звеньев, команда поделена на две группы. Ежедневно мы проводим по четыре тренировки: по две на льду и на земле. Мы работаем над атлетизмом, вело-программа, различные занятия. Это тяжелейшая нагрузка, но она необходима. В эти две недели и закладывается основной фундамент на сезон. Ребята все стараются, шесть звеньев, и каждое хочет себя проявить.



Мы приняли правильное решение, взяв с собой ряд молодых игроков, которые в минувшем сезоне играли в „Номаде“ и „Снежных Барсах“. Таким образом, мы их подводим по нагрузкам и кондициям к нашим основным игрокам. Понятно, что молодым сложнее, но они работают так же, как все. Выдерживают эти нагрузки, никаких поблажек они не получают. Благодаря такой работе молодые ребята быстрее смогут влиться в основную команду. Надеемся, что тяжёлая работа даст результат уже по ходу сезона, и мы увидим игроков из „Номада“ и „Снежных Барсов“ в „Барысе“», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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