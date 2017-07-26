Игроки «Адмирала» заложили аллею памяти Сергея Гимаева

25 июля около «Фетисов Арены» игроками «Адмирала» была заложена аллея памяти заслуженного тренера России, почётного президента спортклуба «Адмирал» Сергея Гимаева, сообщает официальный сайт клуба.



Сергей Наильевич Гимаев ушёл из жизни 18 марта на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.



Хоккеист Гимаев выступал за ЦСКА и СКА, принимал участие в играх сборной СССР. Позже работал тренером, комментатором и экспертом на телевидении. Сергей Наильевич — многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, неоднократно входил в число лучших советских защитников, награждён орденом Почёта.



Посмотреть видео можно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.

Он обижался, но прощал. Последняя история в память о Сергее Гимаеве В Москве простились с тренером и комментатором Сергеем Гимаевым, который скончался 18 марта в Туле во время матча ветеранов.