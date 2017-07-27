Маклеллан: уверен, что подпишем новый контракт с Драйзайтлем

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан поделился мнением о переговорах по новому контракту с форвардом Леоном Драйзайтлем.



«Я уверен, что Леон будет играть за „Ойлерз“. Он нужен команде и хочет играть в ней. Осталось только согласовать кое-какие детали».



Таков наш бизнес. Я тренер и не вмешиваюсь в эту составляющую. Это дело Питера Чиарелли и его людей, а также игрока и его агентов", — приводит слова Маклеллана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



21-летний Драйзайтль в 82 играх минувшего регулярного чемпионата набрал 77 (29+48) очков и стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф.

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