«Адмирал» вновь одолел Южную Корею в товарищеском матче

Дальневосточный «Адмирал» одержал победу в товарищеской встрече со сборной Южной Кореи, матч завершился со счётом 3:2.



В составе команды Александра Андриевского заброшенными шайбами сумели отметиться Павел Махановский, Георгий Сергеенко и Максим Кицын. В корейской национальной команде забитые голы на свой счёт записали Ёун Чун Ли и Чхон Хюн Ли.



В предыдущей товарищеской встрече двух команд «Адмирал» сумел одержать волевую победу, отыгравшись со счёта 0:3 и победив — 5:3.



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