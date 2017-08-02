«Миннесота» подписала трёхлетний контракт с Гранлундом на $ 17,25 млн

«Миннесота Уайлд» объявил о заключении нового контракта с нападающим Микаэлем Гранлундом. Соглашение рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 5,75 млн.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?

25-летний Гранлунд в прошедшем сезоне набрал 69 (26+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата. По предыдущему контракту он получал $ 3 млн за сезон. Финский форвард выступает за «Миннесоту» с сезона-2012/13, за это время он провёл в НХЛ 321 матч, набрав 201 (57+144) результативный балл.

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