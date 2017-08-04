Бобарико: в играх с Канадой женская «молодёжка» получит незаменимый опыт

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико рассказал о подготовке команды к выставочным матчам с Канадой, которые пройдут с 6 по 14 августа.

«У нас на сборе присутствуют 25 полевых игроков и три вратаря. Каждый день у команды по две ледовых тренировки – утром и вечером. А в определённые дни передо льдом есть также игровой или тренажерный зал. Девчонки нормально втягиваются в тренировочный процесс, 90 процентов из них приехали на сбор в достаточно неплохой физической форме. Так что никаких претензий по работе к команде нет. Пока есть некоторые проблемы в тактических действиях, но мы над этим работаем.

По сравнению с прошлым сезоном у нас сильно поменялся коллектив, на смену покинувшим нас игрокам пришло много молодых перспективных девчонок. На этот сбор мы подключили хоккеисток, которые в прошлом сезоне выиграли кубок Европы среди женских юниорских команд, хорошо проявивших себя в тех играх. В силу разных причин ряд игроков не смогли приехать на этот сбор, поскольку заняты в клубах ЖХЛ и у них запланированы международные турниры. Но всех будем просматривать в течение сезона как в чемпионате ЖХЛ, так и в Первенстве среди молодёжных команд. Многие клубы ЖХЛ сейчас подключают к играм и тренировкам молодых хоккеисток, которые по возрасту подходят в молодёжную женскую сборную.

Впереди нас ждёт выезд в Канаду, где команда проведёт четыре выставочных матча против их молодёжной сборной. Для девчонок эти встречи очень полезны, поскольку это отличная возможность получить незаменимый опыт в играх с североамериканскими клубами, чтобы уже на молодёжном чемпионате мира выходить, играть с ними на равных и побеждать", — цитирует Бобарико пресс-служба ФХР.