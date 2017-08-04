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Степан: у «Аризоны» хороший потенциал, я рад участвовать в перестройке команды

4 августа 2017, пятница. 23:58 Хоккей

Нападающий Дерек Степан, которого летом обменяли из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Аризону Койотс», прокомментировал свой переход:

«Я себя по-прежнему ощущаю молодым человеком, но смотрю на состав и понимаю, что там в нападении только один человек старше меня, ещё два или три человека в обороне. Это новая для меня ситуация, но она меня не беспокоит. Я входил в число лидеров в „Нью-Йорке“ и справлюсь с новыми обязанностями в „Аризоне“. Я настроен оптимистично.

У нас молодая команда с хорошим потенциалом. Для меня это новый поворот в карьере. Я рад, что смогу принять участие в перестройке команды. В истории любого клуба бывают спады. Когда в составе много молодёжи, спады неизбежны. Нам надо сократить по времени такие периоды, сделать выводы. И надо справиться с этим как можно быстрее. Это отличает хорошие команды от других. Если команда, какой бы она ни была, умеет делать выводы, она добьётся успеха. В новом сезоне и в будущем „Аризона“ будет играть успешнее», — приводятся слова Степана на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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