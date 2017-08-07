Любимов: сражались за герб России на груди, было принципиально обыграть Канаду

Нападающий олимпийской сборной России Роман Любимов прокомментировал победу над сборной Канады на Sochi Hockey Open (3:2).



«У нас герб России на груди, за него мы и сражались. Для каждого в душе принципиальным является стремление обыграть канадцев. Сегодня мы молодцы. Я считаю, что мы ни в чём не уступили, любая стычка — все подъезжали, все вместе. Мы никого не боимся, нас никто не испугает.

Пока летний хоккей продолжается. Надо немного перестроиться на большие площадки. Только перестроился на маленькие», — цитирует Любимова «Спорт Бизнес Online».