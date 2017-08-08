Стоа: Лещенко здорово вырос как хоккеист, все в «Спартаке» видят его прогресс

Нападающий «Спартака» Райан Стоа рассказал о взаимопонимании с партнёрами по тройке, а также отметил, что игроки и тренерский штаб команды рассчитывают успешно выступить в новом сезоне.

«С Вячеславом Лещенко и Станиславом Чистовым отлично играется. Немаловажно, что ребята знают английский язык, а это очень упрощает наше взаимопонимание на льду. Со Славой я играл и в прошлом сезоне и скажу честно: он потрясающий игрок, очень умный нападающий, который хорошо видит игру. Он здорово вырос как хоккеист — думаю, все в команде видят его прогресс. Стас же присоединился к «Спартаку» в этом году, но мы быстро нашли общий язык. Он хорош во всём: его «руки», его умение оказаться в правильном месте на площадке в нужное время. Чистов — отличное приобретение, усиление для нашей команды. Работать с этими ребятами в одном звене мне более чем комфортно.

Время покажет, но «Спартак» смотрелся достаточно хорошо на турнире в Нижнем Новгороде, здорово взаимодействовали друг с другом на льду. Плюс у нас отличная вратарская линия! Всё это слагаемые того результата, на который рассчитываем мы, наш тренерский штаб и, конечно, наши болельщики. Хотя впереди ещё много работы", — цитирует Стоа пресс-служба клуба.