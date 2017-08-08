Госса: на КМ моя кожа была в ужасном состоянии, не знал, сыграю ли в финале

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Мариан Госса, который из-за сильной аллергии на экипировку пропустит следующий сезон, рассказал о возможном завершении карьеры и желании продолжить работу в клубе в новой роли.

«Такой перерыв в хоккее у меня впервые. Я отойду от обычного режима. Посмотрим, что произойдёт через год. Мне будет 39, и я знаю, что после длительной паузы будет нелегко набрать форму. После того, что было последние четыре года, я не слишком радужно смотрю на возвращение, но не хочу делать скоропалительных выводов. Поживём — увидим. Я благодарен за то, чего добился. Никогда не думал, что проведу больше 1000 матчей в лучшей лиге мира, забью больше 500 голов. Я мечтал выиграть кубок Стэнли, а теперь у меня их три.

Если бы не эта болезнь, я бы точно ещё сыграл год или два. В прошлом сезоне мне было комфортно, я чувствовал, что являюсь важной частью команды. К сожалению, проблемы со здоровьем мне мешали. На Кубке мира аллергия была невыносимой, я не знал, смогу ли сыграть в финале с Канадой. Моя кожа была в ужасном состоянии. Потом я спросил себя, стоит ли это того, учитывая тяжёлое лечение и побочные эффекты, здоровье-то у меня только одно. У меня двое детей, я не могу рисковать здоровьем, глотая таблетки. В августе я лечу в Америку, буду обсуждать с «Чикаго» своё участие в структуре клуба. Независимо о того, вернусь я через год в хоккей или нет, у нас отличные отношения и мы бы хотели продолжать совместную работу», — цитирует Госсу iSport.kz.