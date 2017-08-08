Защитник Мальцев перешёл в «Сочи», «Спартак» расторг контракты с тремя игроками

Защитник Артём Мальцев подписал двусторонний контракт на два года с ХК «Сочи», а «Спартак» расторг контракты с нападающими Владиславом Мутных и Алексеем Гусевым, а также защитником Максимом Орловым. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

19-летний Мальцев в прошедшем сезоне выступал в QMJHL за «Римуски», в 33 матчах набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности "-9".



22-летний Мутных играл за «Химик» в ВХЛ, в 48 матчах он отметился двумя заброшенными шайбами. 21-летний Гусев в 47 играх за «Химик» набрал 4 (3+1) очка, а 21-летний Орлов сделал одну передачу в 17 встречах.