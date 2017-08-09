Тихонов: принципиально было забить Шестёркину, на тренировках не всегда удаётся

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал поражение в финале Sochi Hockey Open от олимпийской сборной России со счётом 3:4 Б.



«В Сочи были сильные соперники, все хорошо подготовились, хоккей был быстрым. Все знают систему и как настраиваться на матчи, так что не заметил разницы со Знарком или без. На финал все были настроены только на победу. Надо отдать должное ребятам из сборной, играли очень здорово. Голы меня всегда радуют, особенно когда партнёры столько делают. Конечно, принципиально было сегодня забить Шестёркину, всё-таки на тренировках не всегда получается. Он как станет стеной, его не пробить.



Пару игр сыграли вместе с Гусевым и Карповым, с каждым матчем добавляем. Но состав у нас глубокий, все бьются за место и работают на максимуме. Матчи с Канадой — важный опыт, мы же не знаем, как они играют. Так что это большой плюс для нас», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА в серии буллитов проиграл олимпийской сборной России в финале турнира в Сочи