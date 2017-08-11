СКА подтвердил обмен нападающего Комарова в «Спартак» на вратаря Лысенкова

СКА подтвердил обмен нападающего Виктора Комарова в «Спартак» на вратаря Никиту Лысенкова. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

23-летний Комаров в прошедшем сезоне выступал за «Ладу», провёл 60 матчей и набрал 25 (12+13) очков при показателе полезности "-17".



19-летний Лысенков играл в МХЛ за «Спартак», одержал 19 побед в 30 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 91,8 и коэффициентом надёжности 2,28. В двух играх плей-офф отразил 83,9% бросков, пропуская в среднем 5,47 шайбы за игру.