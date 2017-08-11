Кудрявцев: в первом матче за «Барыс» старался показать всё, что могу

Вратарь «Барыса» Сергей Кудрявцев подвёл итоги матча с «Трактором» (3:2 Б) на Кубке президента Республики Казахстан, который стал для него дебютным за команду.

«Хорошая игра, старались. Не получилось в основное время выиграть, все силы были брошены на это. Но как сложилось, так сложилось. Для меня этот матч играл большую роль. Первый матч, старался показать всё, что могу. Местами можно было и получше сыграть, но будем работать над этим.

На уровне КХЛ в первый раз играл, и, я думаю, есть к чему стремиться. Всё по-другому совершенно, надо быстрее соображать. Местами получается", — цитирует Кудрявцева Sports.kz.