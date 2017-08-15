Макаров: хочется выиграть турнир в Уфе, но это не главная задача «Салавата»

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) в стартовом матче на Кубке Республики Башкортостан.

«Первый период был сложным для нас, потому что жарко во дворце и мы немного кувыркались, вкатывались. Во втором периоде было полегче. Хорошо, что довели дело до победы. Считаю, что для первой игры на домашней арене мы неплохо выглядели.

С партнёрами по звену стараемся найти взаимопонимание, много разговариваем на тренировках. Что-то у нас на турнире в Нижнем Новгороде не получалось, но это предсезонные игры. Даст бог, когда сезон начнётся, будем ещё лучше играть.

Нагнетают ли тренеры обстановку в связи с тем, что мы являемся фаворитами турнира? Нет, абсолютно нет. Они говорят, что нам надо улучшать свою игру, находить взаимопонимание в тройках. Естественно, хочется выиграть, но это не главная задача для нас. Важно подготовиться к первым играм сезона», — цитирует Макарова пресс-служба клуба.

«Салават» уверенно переиграл «Адмирал» на Кубке Республики Башкортостан

Вы можете посмотреть видео интервью также на официальном канале клуба в YouTube.