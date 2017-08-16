Лучший игрок NCAA Бутчер планирует подписать контракт в НХЛ в течение недели

Агент защитника Уилла Бутчера Брайан Бартлетт рассказал о будущем своего клиента. 22-летний игрок был выбран «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде драфта НХЛ-2013 под общим 123-м номером, но после четырёх сезонов в университете Денвера (NCAA) предпочёл выйти на рынок свободных агентов. В прошедшем сезоне Бутчер выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США. В 42 матчах он набрал 37 (7+30) очков при показателе полезности «+27» и выиграл с командой национальный чемпионат.



«В ближайшие пару дней мы поговорим с несколькими командами. Думаю, многие будут заинтересованы в молодом пакмувере. Мы хотим найти лучшую ситуацию для его карьеры. Думаю, что переговоры и поездки по городам займут где-то неделю», – цитирует агента официальный сайт НХЛ.

«Нью-Джерси», «Баффало» и «Вегас» интересуются лучшим игроком NCAA Бутчером