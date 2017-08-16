Мартемьянов: у «Амура» короткая «скамейка» и много травмированных, это беспокоит

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в рамках турнира имени Виктора Блинова.



«Третья пропущенная шайба в конце второго периода немного подломила команду, претензий по самоотдаче к ребятам нет, они пахали, бились. Команда соперника классом повыше, но по самоотдаче игра была равная. У нас коротковата «скамейка», много травм, парни устали, наелись. Марек Квапил не играет как раз из-за травмы.



Обидно, что в третьем периоде не удалось достать «Авангард», у них пошли голы, но, повторюсь, по самоотдаче претензий нет, хотя и допускали такие ошибки, которые непозволительно совершать против такой команды как «Авангард». Перед началом чемпионата больше всего тревожит количество травмированных, нет возможности провести ротацию состава в контрольных матчах» — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одержал победу над «Амуром» на мемориале Блинова