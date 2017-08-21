Знарок: первая игра, сложная, играли с приличной командой, рады, что выиграли

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским ЦСКА со счётом 4:2 в стартовом матче чемпионата КХЛ.



«Первая игра, сложная игра, было волнение, были ошибки. Рады, что выиграли, спасибо болельщикам. Думаете, мы на сто процентов были уверены, что выиграем? Играли с приличной командой, они очень хорошо укрепились летом», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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