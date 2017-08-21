Никитин: хороший момент, что пытались вернуться в игру, проиграли СКА в мелочах

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги после поражения в матче Кубка открытия со СКА (2:4).



«СКА — с победой. С нашей стороны хороший момент, что пытались вернуться в игру, не останавливались. Здесь ребята молодчики. Проиграли в мелочах. Где-то опыта таких игр не хватило. Против таких команд нужна концентрация в каждом игровом моменте. Будем работать.



Григоренко отличился с передачи Капризова? Мы же не можем каждую игру пробовать, у Михаила есть свои партнёры, с кем он наигрывается. Шалунов забил со своими партнёрами в пересменках, не нужно прыгать из одной крайности в другую, а дать ребятам сыграться. Окулов, думаю, будет играть в следующем матче», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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СКА одержал победу над ЦСКА, выиграв Кубок открытия