«Югра» и «Северсталь» назвали составы на матч в Ханты-Мансийске

«Северсталь» и «Югра» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ в Ханты-Мансийске.
«Северсталь»:
Гудачек (Артамкин)
Кагарлицкий – Чернов – Бумагин; Евсеенков – Стасенко
Рыбин – Холик – Странски; Корнеев – Мазур
Вовченко – Трубачёв – Угаров; Вишневский – Кудако
Монахов – Карлин – Казаковцев; Калашников
Карлин
«Югра»:
Проскуряков (Фокин)
Панов — Макаров — Скачков; Лекомцев — Шулаков
Савинайнен — Курьянов — Королёв; Штайнох — Валентенко
Морин — Майоров — Анкудинов; Угольников — Перетягин
Варфоломеев — Ильин — Купцов; Меляков — Шэн.