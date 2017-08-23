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Главный арбитр КХЛ: Сергей Кулаков выбыл из-за травмы на три недели

23 августа 2017, среда. 10:30 Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о сроках восстановления судьи Сергея Кулакова, обслуживавшего матч за кубок открытия между СКА и ЦСКА (4:2). Кулаков получил травму ноги во втором периоде и был вынужден покинуть лёд. Остаток матча доработал один главный арбитр — Алексей Раводин.

«Главный арбитр Сергей Кулаков из-за травмы, полученной во время матча СКА – ЦСКА, выбыл на три недели. А дальше будем смотреть по мере восстановления. Что касается случившейся ситуации, то если травму получает главный судья, то матч дорабатывается по старой доброй системе в три судьи. Немножко меняется методика, арбитру нужно время перестроиться. В случае если получает травму лайнсмен, а у нас на игры регулярного чемпионата не предусмотрены резервные арбитры, то судят два главных и один лайнсмен, который выполняет функции двух линейных», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК ЦСКА Алексей Анисимов Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
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