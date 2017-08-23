Е. Корешков: Фрэттин — очень забивной, нацеленный на ворота игрок

Главный тренер астанинского «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал подписание нападающего Мэтта Фрэттина. Фрэттин ранее выступал в системе «Калгари Флэймз». В 54 матчах АХЛ хоккеист заработал 36 (18+18) очков. В июле он подписал контракт с «Куньлунем», однако затем покинул команду.

«У нас появился новичок очень высокого класса — Мэттью Фрэттин. Он очень поможет команде. Мы видели, как он играл в НХЛ, АХЛ. Хочу сказать, что Мэтт — очень забивной, нацеленный на ворота игрок», — цитирует тренера официальный сайт клуба.