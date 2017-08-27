Аболс: «Лада» играла временами солидно, получилось красивое поражение

Главный тренер “Лады” Артис Аболс прокомментировал домашнее поражение в матче с магнитогорским “Металлургом” (4:5).



«Рад за наших молодых нападающих — Дениса Зернова и Егора Бабенко, который проводил свою третью игру в КХЛ и забил свой первый гол. Играли неплохо, солидно временами. Но были такие ключевые моменты: где надо было забивать, мы не забили, где надо было выбросить, мы не выбросили. И получилось у нас красивое поражение.

Так после каждой игры можно подавать протесты на судейство, толку-то. Я тоже считаю, что в моменте, предшествовавшем первому голу “Металлурга”, была подножка", — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.