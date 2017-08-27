«Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка

Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал волевую победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 5:4.

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«Лада» удачно начала матч и повела в две шайбы благодаря усилиям Егора Бабенко и Дениса Зернова. Новичок «металлургов» Игорь Григоренко отквитал один гол до первого перерыва, а во второй двадцатиминутке ассистировал Сергею Мозякину, который сравнял счёт. Николас Шаус вывел «Магнитку» вперёд, но в начале третьего периода «Лада» забила дважды в течение полутора минут — отличились Денис Зернов и Иржи Новотны.



«Металлург» вновь отыгрался, гол на свой счёт записал Владислав Калетник, а за четыре минуты до конца основного времени Мозякин оформил дубль и принёс своей команде победу.



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Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.