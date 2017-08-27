175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка

27 августа 2017, воскресенье. 18:23 Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал волевую победу над «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 5:4.

«Локомотив» одолеет «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.

«Лада» удачно начала матч и повела в две шайбы благодаря усилиям Егора Бабенко и Дениса Зернова. Новичок «металлургов» Игорь Григоренко отквитал один гол до первого перерыва, а во второй двадцатиминутке ассистировал Сергею Мозякину, который сравнял счёт. Николас Шаус вывел «Магнитку» вперёд, но в начале третьего периода «Лада» забила дважды в течение полутора минут — отличились Денис Зернов и Иржи Новотны.

«Металлург» вновь отыгрался, гол на свой счёт записал Владислав Калетник, а за четыре минуты до конца основного времени Мозякин оформил дубль и принёс своей команде победу.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 августа 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
4 : 5 2:1, 0:2, 2:2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Бабенко (Скороходов) – 06:55 (5x5), 2:0 – Зернов – 16:46 (5x5), 2:1 – Григоренко – 17:32 (5x5), 2:2 – Мозякин (Григоренко, Коварж) – 27:48 (5x5), 2:3 – Шаус (Мозякин) – 35:11 (5x5), 3:3 – Зернов (Скороходов) – 41:12 (5x5), 4:3 – Новотны (Эштон, Валуйский) – 42:40 (5x5), 4:4 – Калетник (Терещенко, Казионов) – 53:35 (5x5), 4:5 – Мозякин (Шаус) – 56:06 (5x5)

Вы также можете посмотреть видеообзор матча на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Металлург Мг Игорь Григоренко
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
18:23 «Магнитка» одержала волевую победу над «Ладой», Григоренко набрал два очка
18:12 Тренер МОДО: один свисток изменил ход финала молодёжного КМ
18:11 Есмантович: у всех в «Красной Армии» есть стержень для игры на высочайшем уровне
17:54 «Локомотив» купит оборудование для HD-трансляций на средства от обмена Гаврикова
17:52 Рыбаков: «Трактор» хорошо начал, но потом переволновался, пошли нелепые удаления
17:28 Павел Подлубошнов признан MVP молодёжного Кубка мира
17:18 Кубок мира среди молодёжных клубных команд пройдёт в 2018 году в Сочи
17:14 «Красная Армия» завоевала молодёжный кубок мира, одолев в финале МОДО
17:01 Гол Рыбакова не спас «Трактор» от поражения в матче с «Автомобилистом»
16:52 Михаил Бицадзе дебютирует в КХЛ в матче московского «Динамо» со «Слованом»
16:37 Шалунов и Шумаков вернулись в состав ЦСКА, Григоренко не сыграет с «Динамо» Мн
16:35 Карри Рамо дебютирует за «Йокерит» в матче с «Локомотивом»
16:28 Белов, Прохоркин, Барабанов не сыграют за СКА в матче с «Витязем»
16:02 Игорь Григоренко дебютирует за «Магнитку» в матче с «Ладой»
15:44 Агент Ягра: я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду
15:12 Защитник рижского «Динамо» Галвиньш пропустит несколько недель с переломом ноги
15:01 Вратарь Сергей Костенко и форвард Денис Вихарев покинули словацкий «Попрад»
14:48 Зарипов: не в курсе, что мной интересуются в НХЛ, всё зависит от апелляции
14:07 Дуайт Кинг дебютирует в КХЛ в матче «Автомобилиста» с «Трактором»
13:50 Н. Зайцев: нет чего-то, что Кросби не умеет на льду
13:16 Молодёжный КМ: «Оцеларжи» победил «Снежных Барсов» и завоевал «бронзу»
12:50 Саболич: всё, абсолютно всё было на стороне «Ак Барса»
11:45 Блум: счёт 1:4 не по игре, но «Ак Барс» в порядке
11:05 Е. Григоренко: было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт
10:45 Секстон: я сказал Кейну, что это хоккей, а не бои без правил
10:30 Президент «Ванкувера»: провели хорошие переговоры с Хорватом, не вижу проблем
10:15 И. Зубов: все игроки «Салавата» Кубалика поддерживали, его уход — бизнес
10:05 Агент: интерес к Ванеку определённо повысился
10:00 Гудачек: хотел показать парням из «Сибири», что я могу играть в КХЛ
09:46 Даллмэн: «Барыс» откатился назад слишком рано в матче с рижским «Динамо»
09:45 Д. Суббэн: в «Ванкувере» идёт перестройка, в составе есть места
09:32 НХЛ: Карлссон на 1-м месте в рейтинге лучших защитников лиги, россиян нет
09:30 Коннор Браун подписал трёхлетний контракт с «Торонто» на $ 6,3 млн
09:15 Мэтт Хендрикс подписал однолетний контракт с «Виннипегом» на $ 700 тыс.
09:00 Пашков: у Захаркина хоккейные «ломки», руководству «Югры» надо перетерпеть
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ
00:53 Сегин: не поддерживаю решение НХЛ по Олимпиаде, но это бизнес
00:44 Слепышев: хочу попасть в группу лидеров «Эдмонтона», быть основным игроком
00:32 «Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом
00:17 К. Семёнов: были переживания, но знал, что рано или поздно сыграю за «Авангард»
26 августа 2017, суббота
23:52 Литовченко: удаления «Амура» пусть будут на совести судей, нас это не сломало
23:44 Вл. Ушенин: может, «Амур» разыгрался, третий матч как-никак
23:23 Индрашис: рижское «Динамо» играло активнее с первой смены, это дало результат
22:58 В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же
Все новости RSS
Партнерский контент